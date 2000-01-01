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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

1898 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
1906
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