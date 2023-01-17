Федотова (Парамонова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Парамонова) Галина Андреевна

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Место рождения

Быково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1975

Дочь: Федотова Гелена Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Федотова-Стришка Илона Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.?

Дочь: Федотова Яна Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Юрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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