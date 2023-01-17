Федотова (Парамонова) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1975
Дочь: Федотова Гелена Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Федотова-Стришка Илона Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.?
Дочь: Федотова Яна Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно