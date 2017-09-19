Колбасова Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасова Екатерина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2017

Отец: Колбасов Виталий

Мать: Колбасова Кристина

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