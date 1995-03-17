Бунчиков Владимир Александрович
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения08.11.1902
Дата смерти17.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровск, Украина
Место жительства
По 1922
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1930
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1931 по 1995
Смерть
17.03.1995