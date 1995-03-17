Бунчиков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунчиков Владимир Александрович

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

08.11.1902

Дата смерти

17.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровск, Украина
Место жительства
По 1922
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1930
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1931 по 1995
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.1995
Москва, город федерального значения Москва
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