Плотников Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1983

Отец: Плотников Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.2005

Дочь: Плотникова Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Теребинова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Максим Николаевич

Мать ребёнка: Плотникова Теребинова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Теребинова Марина

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