Плотников Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1983
Отец: Плотников Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.12.2005
Дочь: Плотникова Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Теребинова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Максим Николаевич
Мать ребёнка: Плотникова Теребинова Марина
Бракосочетание
Неизвестно