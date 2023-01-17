Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович

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Место рождения

г. Константинополь, Османская империя

Дата рождения

24.11.1873

Дата смерти

04.04.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1873
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1893
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.04.1923
г. Шёмберг, Германия
Место жительства
По 1923
г. Шёмберг, Германия
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