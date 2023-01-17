Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович
Место рожденияг. Константинополь, Османская империя
Дата рождения24.11.1873
Дата смерти04.04.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1873
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1893
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.04.1923
г. Шёмберг, Германия
Место жительства
По 1923
г. Шёмберг, Германия