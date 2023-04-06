Бакулин Нефед (Нефедко) (Федеров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Нефед (Нефедко) (Федеров)

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1688

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Бакулин Тренка (Федор) Степанов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Бакулин Давыд (Давыдко) Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1688
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