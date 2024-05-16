Шайхутдинова Мунира Камилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1979
Дочь: Сафиуллина Альбина Фаридовна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Фарид Мухаметдинович
Рождение ребёнка
21.05.1989
Сын: Шайхутдинов Ильнар Фаридович
Отец ребёнка: Шайхутдинов Фарид Мухаметдинович