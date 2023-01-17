Кутепов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепов Александр Павлович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1882

Дата смерти

26.01.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 1902
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1902 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1930
г. Париж, Франция
Смерть
26.01.1930
г. Париж, Франция
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