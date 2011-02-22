Смирнов Юрий 16.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Юрий

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Место рождения

Хабарово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.05.1940

Дата смерти

22.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1940

Отец: Смирнов Василий

Мать: Софья

Хабарово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.11.1965

Жена: Смирнова (Кузьмина) Раиса

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1966

Сын: Смирнов Олег

Мать ребёнка: Смирнова (Кузьмина) Раиса

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Смирнов Игорь

Мать ребёнка: Смирнова (Кузьмина) Раиса

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
22.02.2011
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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