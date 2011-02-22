Смирнов Юрий
Место рождения
Дата рождения16.05.1940
Дата смерти22.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1940
Отец: Смирнов Василий
Мать: Софья
Бракосочетание
02.11.1965
Рождение ребёнка
23.08.1966
Сын: Смирнов Олег
Мать ребёнка: Смирнова (Кузьмина) Раиса
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Смирнов Игорь
Мать ребёнка: Смирнова (Кузьмина) Раиса
Смерть
22.02.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно