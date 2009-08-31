Чекин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекин Евгений

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Место рождения

Россия, Донецк

Дата рождения

05.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Донецк
Рождение ребёнка
31.08.2009

Сын: Чекин Андрей

Мать ребёнка: Чекина Татьяна

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
17.04.2013

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Чекина Татьяна

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.11.2016

Сын: Чекин Артемий

Мать ребёнка: Чекина Татьяна

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекина Татьяна

Россия, Воронеж
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