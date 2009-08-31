Чекин Евгений
Место рожденияРоссия, Донецк
Дата рождения05.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Донецк
Рождение ребёнка
31.08.2009
Сын: Чекин Андрей
Мать ребёнка: Чекина Татьяна
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
17.04.2013
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Чекина Татьяна
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.11.2016
Сын: Чекин Артемий
Мать ребёнка: Чекина Татьяна
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекина Татьяна
Россия, Воронеж