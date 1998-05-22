Хапков Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Илья Иванович

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Место рождения

Чудь, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

22.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудь, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
22.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
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