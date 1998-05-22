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Хапков Илья Иванович
Хапков Илья Иванович
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Место рождения
Чудь
, Навашинский, Нижегородская область
Дата рождения
02.08.1905
Дата смерти
22.05.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Чудь
, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
22.05.1998
Москва
, город федерального значения Москва
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