Марченко Феодосий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Марченко Василий Феодосевич
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Анатолий Феодосиевич
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Тоня Феодосиевна
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Наталья Феодосиевна
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Павел Феодосевич
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Владимир Феодосевич
Мать ребёнка: Марченко Василиса
Смерть
Неизвестно