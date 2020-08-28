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Галимов Руслан Фаритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1987

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1966 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1987

Отец: Галимов Фарит

Мать: Галимова Ирина Гарафутдиновна

Бракосочетание
30.06.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.2020

Дочь: Галимова Полина Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.2020

Дочь: Галимова Милана Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.2020
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