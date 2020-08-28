Галимов Руслан Фаритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1987
Дата смерти28.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1987
Отец: Галимов Фарит
Бракосочетание
30.06.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.2020
Дочь: Галимова Полина Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.2020
Дочь: Галимова Милана Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2020