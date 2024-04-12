Катаева Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.08.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.08.1863 ст.
Отец: Катаев Илья Ульянович
Мать: Катаева Домна Трофимовна
98. 23 августа родилась, 26 августа 1863 г. крещена Марфа. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же д... Показать все
Крещение
26.08.1863 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно