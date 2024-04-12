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Катаева Марфа Ильинична

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.08.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1863 ст.

Отец: Катаев Илья Ульянович

Мать: Катаева Домна Трофимовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
98. 23 августа родилась, 26 августа 1863 г. крещена Марфа. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же д... Показать все
Крещение
26.08.1863 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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