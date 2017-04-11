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Кудряшов Николай Васильевич

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

08.05.1941

Дата смерти

11.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941

Отец: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Мать: Антонова Мария

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.11.1970

Жена: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1972

Дочь: Кудряшова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.04.2017
Москва, город федерального значения Москва

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