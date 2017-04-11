Кудряшов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1941
Дата смерти11.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941
Отец: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Мать: Антонова Мария
Бракосочетание
04.11.1970
Рождение ребёнка
16.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1972
Дочь: Кудряшова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна
Смерть
11.04.2017