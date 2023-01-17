Есипова (Чулкова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Чулкова) Анна Васильева

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Место рождения

Гагино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Чулков Василий Васильевич

Мать: Чулкова Павла Ивановна

Гагино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1827

Муж: Есипов Василий Алексеевич

Гагино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1828 ст.

Сын: Есипов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич

Путятино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1841 ст.

Сын: Есипов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1843 ст.

Дочь: Фоминская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1878
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