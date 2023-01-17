Есипова (Чулкова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Чулков Василий Васильевич
Мать: Чулкова Павла Ивановна
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
04.07.1828 ст.
Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич
Путятино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1841 ст.
Сын: Есипов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1843 ст.
Дочь: Фоминская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Есипов Василий Алексеевич
Смерть
После 1878