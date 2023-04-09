Мутина (Челнокова) Анфиса Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутина (Челнокова) Анфиса Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Челноков Фёдор Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гонибесова София Васильевна

Отец ребёнка: Мутин Василий Иванов

Карачельское, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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