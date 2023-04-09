Мутина (Челнокова) Анфиса Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Челноков Фёдор Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гонибесова София Васильевна
Отец ребёнка: Мутин Василий Иванов
Карачельское, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мутин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно