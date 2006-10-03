Пушкарева Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1956

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956

Отец: Пушкарев Яков Алексеевич

Мать: Увина Анна Сергеевна

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