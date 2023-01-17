Токарева Антонина (Антонида) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти15.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Токарев Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
В документе из Архива Министерства обороны РФ (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29275039/) указан год рождения 1898, хотя в официальных документах ЗАГС указана дата 22.11.19... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Токарев Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Токарев Кирилл Андреевич
Смерть
15.08.1949
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область