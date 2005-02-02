Шумара Елизавета Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумара Елизавета Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2005

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2005

Отец: Шумара Виталий Валерьевич

Мать: Егорова Галина Викторовна

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