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Шумара Елизавета Витальевна
Шумара Елизавета Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2005
Пол
Женский
Отец
Шумара Виталий Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Егорова Галина Викторовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2005
Отец:
Шумара Виталий Валерьевич
Мать:
Егорова Галина Викторовна
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