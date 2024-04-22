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Гутов Корней Гаврилович

Место рождения

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гутов Гавриил Васильевич

Мать: Гутова Екатерина Евстафьевна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.06.1936

Жена: Гутова Васса Ивановна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1940

Дочь: Александра Корнеевна

Мать ребёнка: Гутова Васса Ивановна

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Гутов Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Гутова Васса Ивановна

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
10.12.1942
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
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