Гутов Корней Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти10.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
17.06.1936
Жена: Гутова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1940
Дочь: Александра Корнеевна
Мать ребёнка: Гутова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1941
Сын: Гутов Иван Корнеевич
Мать ребёнка: Гутова Васса Ивановна
Смерть
10.12.1942
Похороны
Неизвестно