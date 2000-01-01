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Фомин Иван Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Фомин Николай Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фомин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фомин Содар Иванов

Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Лукерья Васильева

Смерть
Неизвестно
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