Фомин Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Фомин Николай Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фомин Сергей Иванов
Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фомин Содар Иванов
Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Фомина Лукерья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Лукерья Васильева
Смерть
Неизвестно