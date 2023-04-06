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Коробейников Леонтий Иванов

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Место рождения

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1801

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Коробейников Иван Константинов

Мать: Коробейникова Анна Харитонова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1812
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