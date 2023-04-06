Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коробейников Леонтий Иванов
Коробейников Леонтий Иванов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ярунцов
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
Вычислено 1801
Пол
Мужской
Отец
Коробейников Иван Константинов
Вычислено 1774 г.р.
Мать
Коробейникова Анна Харитонова
Вычислено 1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец:
Коробейников Иван Константинов
Мать:
Коробейникова Анна Харитонова
Ярунцов
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1812
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия