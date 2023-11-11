Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Света

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: Миша

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витя

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