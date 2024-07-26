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Филимонов Николай Иосифович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Иосиф

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доля Миля (Эмилия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доля Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Доля Миля (Эмилия)

Рождение ребёнка
17.11.1930

Сын: Филимонов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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