Филимонов Николай Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доля Миля (Эмилия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доля Миля (Эмилия)
Рождение ребёнка
17.11.1930
Сын: Филимонов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно