Костина (Родионов) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Родионов) Валентина Петровна

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Место рождения

д.Забелье

Дата рождения

24.04.1910

Дата смерти

06.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1910

Отец: Родионов Петр Алексеевич

Мать: Родионова Дарья Антоновна

д.Забелье
Рождение ребёнка
14.06.1932

Сын: Костин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
14.06.1932

Сын: Костин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Василий Тихонович

Смерть
06.05.1979
Ленинград
Похороны
Неизвестно
д.Сомино
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