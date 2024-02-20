Костина (Родионов) Валентина Петровна
Место рожденияд.Забелье
Дата рождения24.04.1910
Дата смерти06.05.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1910
д.Забелье
Рождение ребёнка
14.06.1932
Сын: Костин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
14.06.1932
Сын: Костин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1979
Ленинград
Похороны
Неизвестно
д.Сомино