(Гордеева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1906

Дата смерти

15.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906

Отец: Гордеев Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Поярков Александр Иванович

Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.12.1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.02.1941

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.06.1946

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич

Смерть
15.09.1982
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