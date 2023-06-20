(Гордеева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1906
Дата смерти15.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906
Отец: Гордеев Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.12.1927
Сын: Поярков Александр Иванович
Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.12.1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.02.1941
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.06.1946
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Поярков Иван Леонтьевич
Смерть
15.09.1982