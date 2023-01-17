Глазков Александр Абрамович
Место рождения
Дата рождения19.02.1907
Дата смерти28.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Александровна
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Александр Александрович
Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна
Смерть
28.03.1992