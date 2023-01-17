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Глазков Александр Абрамович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.02.1907

Дата смерти

28.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Александровна

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Александр Александрович

Мать ребёнка: Глазкова Фёкла Павловна

Смерть
28.03.1992
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