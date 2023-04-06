Обухов Трофим Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Обухов Ануфрий (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ульяна Трофимова
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Иванова
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Авдотья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1754