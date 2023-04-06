Обухов Трофим Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Трофим Ануфриев

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Место рождения

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Обухов Ануфрий (Федотов)

Мать: не указана

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ульяна Трофимова

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Иванова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Авдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1754
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