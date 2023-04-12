Якимов Степан Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Степан Степанов

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Степан Дмитриев

Мать: Настасья Ильина

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.10.1879

Жена: Акилина Филипова

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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