Березкина Евгения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Семен Михайлович
Мать: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
20.11.1930
Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Березкин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно