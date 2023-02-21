Березкина Евгения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березкина Евгения Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Семен Михайлович

Мать: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
20.11.1930

Сын: Березкин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович

Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Березкин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Березкин Павел Макарович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Павел Макарович

Смерть
Неизвестно
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