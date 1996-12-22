(Дудина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти22.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: Дудин Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шекунов Николай Николаевич
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1996
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаковское