(Дудина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Анна Васильевна

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Место рождения

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

22.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: Дудин Василий

Мать: ?

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекунов Николай Николаевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1996
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаковское
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