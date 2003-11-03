Башмаков Максим Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмаков Максим Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2003

Отец: Башмаков Руслан Рашитович

Мать: не указана

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