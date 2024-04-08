Аюп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Габдулвалий Абдулхаиров
Мать: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Абдульмакарим Аюпов
Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Аюпова
Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно