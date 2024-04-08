Аюп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Габдулвалий Абдулхаиров

Мать: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Абдульмакарим Аюпов

Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Аюпова

Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Бикбулатов Макарим Аюпов

Мать ребёнка: Гыйзильземаль Хабибуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гыйзильземаль Хабибуллина

Смерть
Неизвестно
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