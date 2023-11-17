Буксталлер Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буксталлер Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Буксталер Олег

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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