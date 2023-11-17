Буксталлер Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Буксталер Олег
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно