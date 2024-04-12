Кореневская Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1942
Место жительства
С 14.02.1942
Бракосочетание
Около 1963
Рождение ребёнка
04.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кореневский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кореневский Николай Сергеевич