Кореневская Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореневская Анна Семеновна

Место рождения

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

14.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 14.02.1942
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Около 1963

Муж: Кореневский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
04.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кореневский Николай Сергеевич

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кореневский Николай Сергеевич

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