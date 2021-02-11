Баранов Лев Евсеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1947
Дата смерти11.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1947
Отец: Баранов Евсей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1979
Сын: Баранов Константин Львович
Мать ребёнка: Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
13.02.1989
Дочь: (Баранова) Анастасия Львовна
Мать ребёнка: Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна
Смерть
11.02.2021
Причина смерти: COVID