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Баранов Лев Евсеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.06.1947

Дата смерти

11.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1947

Отец: Баранов Евсей Львович

Мать: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1979

Сын: Баранов Константин Львович

Мать ребёнка: Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1989

Дочь: (Баранова) Анастасия Львовна

Мать ребёнка: Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: COVID

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