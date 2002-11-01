Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1927
Дата смерти01.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927
Отец: Печников Иван
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Василий
Смерть
01.11.2002