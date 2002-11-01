Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1927

Дата смерти

01.11.2002

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927

Отец: Печников Иван

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Василий

Смерть
01.11.2002
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