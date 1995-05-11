Купцова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Купцов Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Купцов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свистунова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Купцов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купцов Фёдор
Смерть
1964
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха