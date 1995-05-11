Купцова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Купцов Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Купцов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свистунова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Купцов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Фёдор

Смерть
1964
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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