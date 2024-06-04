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Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова

Место рождения

дер. Клиповская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1754

Дочь: Салтыкова (Широких) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Широких Петр Дмитриев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.01.1755

Муж: Широких Петр Дмитриев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1756

Сын: Широких Михаил Петров

Отец ребёнка: Широких Петр Дмитриев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763

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