Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова
Место рождениядер. Клиповская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1754
Дочь: Салтыкова (Широких) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Широких Петр Дмитриев
Бракосочетание
?.01.1755
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1756
Отец ребёнка: Широких Петр Дмитриев
Смерть
После 1763