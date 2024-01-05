Ржевский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Ржевский Василий
Мать: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1961
Дочь: Гатилова Любовь
Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдукова Татьяна
Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Иван
Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржевская Нина Яковлевна
Смерть
1996