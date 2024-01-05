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Ржевский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ржевский Василий

Мать: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1961

Дочь: Гатилова Любовь

Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдукова Татьяна

Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевский Иван

Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ржевская Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская Нина Яковлевна

Смерть
1996
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