Ваторе (Дроздова) Антонина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваторе (Дроздова) Антонина Леонидовна

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Место рождения

Острова Сулани

Дата рождения

28.08.36

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.36

Отец: Дроздов Леонид

Мать: Дроздова Мизуки

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Бракосочетание
22.07.85

Муж: Ваторе Калеб

Тартоза
Место жительства
23.07.85
Форготн Холлоу
Характер: Дружелюбная, Физическое совершенство, Охотница за бурями, Чудаковатая, Делец, Душа компании, Ответственность, Хорошие манеры, Жонглер китайскими палочками, Счастливый малыш, Среднее образова... Показать все
Работа или профессия
12.03.86
Форготн Холлоу
Суперзвезда
Рождение ребёнка
25.02.90

Сын: Ваторе Игнат Калебович

Отец ребёнка: Ваторе Калеб

Форготн Холлоу
Расса: Русалка Национальность: Еврей
Рождение ребёнка
25.02.90

Сын: Ваторе Гэршом Калебович

Отец ребёнка: Ваторе Калеб

Форготн Холлоу
Расса: Русалка Национальность: Русский
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