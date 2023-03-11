Ваторе (Дроздова) Антонина Леонидовна
Место рожденияОстрова Сулани
Дата рождения28.08.36
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.36
Отец: Дроздов Леонид
Мать: Дроздова Мизуки
Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Бракосочетание
22.07.85
Муж: Ваторе Калеб
Тартоза
Место жительства
23.07.85
Форготн Холлоу
Характер: Дружелюбная, Физическое совершенство, Охотница за бурями, Чудаковатая, Делец, Душа компании, Ответственность, Хорошие манеры, Жонглер китайскими палочками, Счастливый малыш, Среднее образова... Показать все
Работа или профессия
12.03.86
Форготн Холлоу
Суперзвезда
Рождение ребёнка
25.02.90
Отец ребёнка: Ваторе Калеб
Форготн Холлоу
Расса: Русалка Национальность: Еврей
Рождение ребёнка
25.02.90
Отец ребёнка: Ваторе Калеб
Форготн Холлоу
Расса: Русалка Национальность: Русский