Офицеров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1959
Бракосочетание
29.08.1981
Рождение ребёнка
06.02.1988
Дочь: Офицерова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Офицерова Ольга Анатольевна
Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1993
Дочь: Саутина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Саутина Людмила
Рождение ребёнка
04.02.1998
Сын: Офицеров Олег Александрович
Мать ребёнка: Офицерова Светлана Сергеевна
Развод
2004
Бракосочетание
26.12.2005