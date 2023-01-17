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Офицеров Александр Васильевич

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Место рождения

Дубровка, Дубровский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

19.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1959

Отец: Офицеров Василий Петрович

Мать: Офицерова Мария Ивановна

Дубровка, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
29.08.1981

Жена: Офицерова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
06.02.1988

Дочь: Офицерова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Офицерова Ольга Анатольевна

Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1993

Дочь: Саутина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Саутина Людмила

Рождение ребёнка
04.02.1998

Сын: Офицеров Олег Александрович

Мать ребёнка: Офицерова Светлана Сергеевна

Развод
2004

Жена: Офицерова Ольга Анатольевна

Бракосочетание
26.12.2005

Жена: Офицерова Светлана Сергеевна

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