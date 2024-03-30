Котловенко Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1940
Дата смерти19.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940
Отец: Котловенко Марк Михайлович
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
17.07.1966
Сын: Котловенко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Котловенко Инесса Владимировна
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.01.?
Дочь: Котловенко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Котловенко Инесса Владимировна
Смерть
19.06.1980