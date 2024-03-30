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Котловенко Михаил Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1940

Дата смерти

19.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940

Отец: Котловенко Марк Михайлович

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
17.07.1966

Сын: Котловенко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Котловенко Инесса Владимировна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.01.?

Дочь: Котловенко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Котловенко Инесса Владимировна

Смерть
19.06.1980
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