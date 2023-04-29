Богданова Зубайда Саитгараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Зубайда Саитгараевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Саитгарай Латыпович

Мать: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Раиль Фидатович

Отец ребёнка: Тимергазин Фидат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимергазина Ляйсан Фидатовна

Отец ребёнка: Тимергазин Фидат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимергазин Фидат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Радик Генрихович

Отец ребёнка: Генрих

Смерть
1978
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