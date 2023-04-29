Богданова Зубайда Саитгараевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1971
Сын: Раиль Фидатович
Отец ребёнка: Тимергазин Фидат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимергазина Ляйсан Фидатовна
Отец ребёнка: Тимергазин Фидат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимергазин Фидат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Радик Генрихович
Отец ребёнка: Генрих
Смерть
1978