Тумарцов Ефим Ермолаевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тумарцов Ефим Ермолаевич

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тумарцов Ермолай Иванович

Мать: Сляднева Тумарцова (Сафонова) Матрена Ивановна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумарцова Домна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумарцова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тумарцова) Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тумарцова) Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.07.1892

Дочь: (Тумарцова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Тумарцова Анна Макаровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тумарцов Никита Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Тумарцова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Тумарцова Домна Никифоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тумарцов Илья Ефимович

Мать ребёнка: Тумарцова Домна Никифоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1920

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