Тумарцов Ефим Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумарцова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тумарцова) Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тумарцова) Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1892
Дочь: (Тумарцова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Тумарцова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Тумарцова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Тумарцова Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Тумарцова Домна Никифоровна
Смерть
После 1920