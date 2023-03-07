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(Данилова) Элла
(Данилова) Элла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Данилов ?
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Данилов ?
Мать: скрыто настройками приватности
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