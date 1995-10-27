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Тягун Юлия Юрьевна
Тягун Юлия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1995
Пол
Женский
Отец
Тягун Юрий Сергеевич
Мать
Тягун Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1995
Отец:
Тягун Юрий Сергеевич
Мать:
Тягун Наталья
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