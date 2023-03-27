Терешкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1940
Сын: Терёшкин Юрий
Мать ребёнка: Самойлова Екатерина
д. Тургенево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище