Терешкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1940

Сын: Терёшкин Юрий

Мать ребёнка: Самойлова Екатерина

д. Тургенево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище
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